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Харківщину ще не звільнили від російських окупантів, але ЗСУ працюють над цим – Міноборони

Українські військовослужбовці у Харківській області, 16 травня 2022 року

Харківська область поки що повністю від російських окупантів не звільнена, але ЗСУ працюють над цим, повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

«На Харківщині наші збройні сили відбили понад 20 населених пунктів. На жаль, повністю Харківська область ще не звільнена, але ми працюємо над цим», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Мотузяник додав, що за три місяці війни українські військові звільнили 1016 населених пунктів від російської окупації.

Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що від початку російського вторгнення на Харківщині звільнено 24 населені пункти.

За даними Генштабу, сьогодні на Слобожанському напрямку підрозділи російських військ зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій.

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