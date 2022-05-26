На Харківщині за день через російські обстріли 9 людей загинули і 19 поранені – Синєгубов

Протягом четверга в результаті обстлів російськими військами Харкова, а також Харківського (Дергачівська громада) та Богодухівського (Золочівська громаду) районів області дев’ятеро людей загинули і 19 зазнали поранень. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ми зафіксували 19 людей, які зазнали поранень, зокрема 9-річна дитина, і, на жаль, дев’ять людей загинули, серед яких 5-місячна дитина», – сказав Синєгубов.

За його словами, Харків зазнав обстрілів із півночі області.

«Ворог бив із реактивних систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган». Крім того, з артилерії, модифікацію якої зараз встановлюють наші військові експерти. За нашими даними, ці удари завдавалися з півночі області, де наші військові тримають свої позиції та потроху відганяють ворога до його кордонів», – сказав Синєгубов.

Упродовж четверга від влади Харківщини надходили повідомлення про щільні обстріли з боку військ РФ, зокрема по цивільних об’єктах. Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.