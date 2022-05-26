У Харкові сталася стрілянина, троє людей загинули – Нацполіція

У Холодногірському районі Харкова напередодні сталася перестрілка, повідомляє Національна поліція.

За повідомленням, поліція отримала повідомлення о 20:50 у середу про стрілянину з автомата. Троє чоловіків загинули.

«На затримання зловмисника оперативно були направлені поліцейські полку поліції особливого призначення, управління карного розшуку, територіального підрозділу. Під час затримання правопорушник був знешкоджений», – йдеться в повідомленні.

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На місці працюють слідчо-оперативні групи та криміналісти, триває збір доказів. Особи причетних встановлюються.

Правоохоронці зареєстрували провадження за статтею про вбивство, вона передбачає від 10 до 15 років ув’язнення.