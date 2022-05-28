ОГП: через агресію Росії в Україні загинула 242 дитини

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, що триває від 24 лютого, загинули 242 дитини, щонайменше 440 – поранені. Такі дані оприлюднив Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів станом на ранок 28 травня. Попереднього дня повідомляли про 241 загиблу дитину і щонайменше 438 поранених неповнолітніх.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 153, Київській – 116, Харківській – 108, Чернігівській – 68, Луганській – 51, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15», – йдеться в повідомленні.

В ОГП уточнюють, що 26 травня у місті Маріуполі Донецької області на території загальноосвітнього закладу в результаті детонації російського снаряду загинув 12-річний хлопчик.

«В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що під час обстрілу окупантами 15 березня міста Маріуполя Донецької області отримав поранення 15-річний підліток. Хлопця примусово вивезли на територію так званої «ДНР» до медичного закладу. Разом з ним забрали його 2-річного брата та 14-річну сестру», – йдеться у повідомленні.

Також прокурори зазначають: стало відомо, що 28 лютого внаслідок обстрілу військовими РФ автомобіля у місті Харкові отримав поранення 17-річний хлопець.

Ці цифри не остаточні, зазначають у відомстві, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на нині окупованих та звільнених територіях.

Крім того, в ОГП додали, що через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджені 1888 закладів освіти: при цьому 180 з них зруйновані повністю.

Тим часом Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4031 і поранення 4735 цивільних (серед яких є і діти) через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

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