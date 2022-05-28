«Путін намагається знищити культуру українського народу» – президент США

Російський президент Володимир Путін «не тільки намагається заволодіти Україною, він буквально намагається знищити культуру та самобутність українського народу». Таку заяву президент США Джо Байден зробив під час виступу перед цьогорічними випускниками Військово-морської академії США 27 травня.

«Жорстока, жорстока війна Путіна в Україні. Він не тільки намагається заволодіти Україною, він буквально намагається знищити культуру та самобутність українського народу. Напади на школи! Пологові будинки! Лікарні! Музеї! Тут немає іншої цілі, окрім знищення культури. Прямий напад на фундаментальні принципи міжнародного права та порядку. Таким є світ, у який ви сьогодні випускаєтесь», – заявив Джо Байден зі сцени Військово-морської академії США.

Американський лідер також наголосив, що війна Путіна в Україні підштовхує усе більше держав до членства в НАТО і останнім таким прикладом є заяви Швеції та Фінляндії.

«Дії Путіна були спробою так званої «фінляндизації» Європи, щоб ці країни дотримувались нейтралітету. Замість цього він переводить всю Європу в НАТО», – наголосив Байден.

Також, за словами очільника Білого дому «наступні 10 років стануть вирішальними для цього століття», а військовим США доведеться захищати світову демократію від автократії.

«Випуск 2022-го, ви завершуєте навчання на переломному етапі не лише американської, але й світової історії. Наступні 10 років стануть вирішальними для цього століття. Вони вплинуть на те, як виглядає наш світ, і на цінності, якими він буде керуватися», – сказав Байден.

Президент також наголосив, що йдеться не лише про вирішальні політичні та ідеологічні зміни у світі, але й економічні та кліматичні, – «глобальне порушення поставок спричиняє значну інфляцію, наближення кліматичної кризи призведе до підвищення рівня моря та суворіших погодних умов в усьому світі».

Напередодні Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Харківською обласною військовою адміністрацію оголосили про відкриття фонду для збору коштів на відновлення зруйнованого армією РФ Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди. Як повідомив профільний міністр Олександр Ткаченко, до наповнення фонду планують залучити благодійників та міжнародних донорів.

Загалом, за даними МКІП станом на 27 травня, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що триває від 24 лютого, Україна задокументувала вже 367 злочинів РФ проти культурної спадщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільні об’єкти.