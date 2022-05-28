У Генштабі ЗСУ розповіли про активні наступальні дії, посилену розвідку, дистанційне мінування військами РФ

Російські війська проводять активні наступальні дії на Донецькому напрямку: продовжують вогневе ураження українських підрозділів вздовж лінії зіткнення, завдають ракетних ударів, збільшили інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації. Про це повідомив вранці 28 травня Генеральний штаб Збройних сил України.

На Лиманському напрямку військові РФ продовжують обстріли із мінометів і реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Озерне та Діброва (поблизу цього н.п. зафіксовані російські авіаудари), намагаються закріпитись в районі населеного пункту Лиман, наголошують українські військові.

На Сєвєродонецькому напрямку, інформує український Генштаб, за підтримки артилерії російські війська вели штурмові дії у районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка, успіху не мали, зазнали втрат, відійшли на раніше зайняті позиції.

Противник «намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення. За підтримки вогню мінометів та артилерії проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження, успіху не мав, відійшов», – йдеться в повідомленні.

На Авдіївському напрямку російські війська з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новоселівка Друга, Веселе, Авдіївка, Піски та Красногорівка, авіаударів завдали по цивільній інфраструктурі в районах Яковлівки, Авдіївки, Веселого і Кам’янки, вказують у Генштабі.

На Слов’янському напрямку російські війська активних бойових дій не проводили, вели посилену розвідку; основні зусилля зосередили на утриманні зайнятих позицій, поповненні втрат і запасів, а також створенні умов для відновлення наступу, додали українські військові.

Противник «здійснював артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Студенок, Святогірськ, Богородичне, Карнаухівка і Вірнопілля. Силами армійської авіації продовжив завдавати авіаударів в районі населеного пункту Довгеньке. За підтримки артилерії намагався розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка, успіху не мав, відійшов», – мовиться в ранковому зведенні.

На Курахівському напрямку активних наступальних дій з боку армії РФ українські бійці не фіксували, втім, вказують, що противник розгорнув на вогневих позиціях реактивну та ствольну артилерію, обстрілював позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Мар’їнки, Мисливського і Павлівки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках українські військові зафіксували обстріли цивільної інфраструктури армією РФ в районах населених пунктів Времівка, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське та інших. Російська військова авіація, додають вони, діяла поблизу Ольгівського.

«Внаслідок дій Сил оборони України ворог зазнав значних втрат та відступив в районах населених пунктів Новопіль та Новодарівка», – наголошують у Генштабі.

На Слобожанському напрямку російські війська обстрілювали підрозділи українських військ, зазначають у ЗСУ, для недопущення їх подальшого просування в напрямку державного кордону України на північ та північний схід від міста Харкова.

На Харківському напрямку, як інформують в ЗСУ, російські війська активних наступальних дій не проводили, втім, обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова, Прудянка, Руські Тишки, Кутузівка, Варварівка, Петрівка, Михайлівка, Коробочкіно та інших. Російські війська, додали в Генштабі ЗСУ, проводили дистанційне мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках «визначені підрозділи» збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону, додають українські військові. «Зазначене угруповання посилено маневровими групами радіоелектронної боротьби, що діють вздовж державного кордону України. Продовжується підготовка офіцерів запасу для потреб комплектування підрозділів військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони» у білоруських навчальних закладах.

За даними українського Генштабу, в район населеного пункту Лунінець Брестської області переміщений дивізіон ОТРК «Іскандер-М»; зберігається загроза завдання ударів по об’єктах інфраструктури та підрозділах Сил оборони з території Білорусі.

На Сіверському напрямку, зазначають українські військові, противник проводить заходи щодо посилення прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та фортифікаційному обладнанні позицій третього рубежу оборони, наголошують у Генштабі. І додають: внаслідок наступальних дій підрозділів українських військ армійці РФ зазнали втрат та зайняли оборону «на невигідних рубежах».

Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомляють про обстріли військами РФ цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Зоря і Таврійське; продовження нарощування систем протиповітряної оборони на Криворізькому напрямку; забезпечення угруповання знятими зі зберігання застарілими танками Т-62 для поповнення втрат.

«На території РФ тривають заходи прихованої мобілізації. Противник продовжує знімати зі зберігання застаріле озброєння та військову техніку з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання. На території Воронезької області триває підготовка резервістів», – наголосили в Генштабі ЗСУ.

Також повідомили, що що впродовж минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках українські війська відбили вісім російських атак (про що повідомили в Угрупованні Об’єднаних сил напередодні ввечері), знищили п’ять танків, десять одиниць бойової броньованої техніки, чотири російських автомобілі та БПЛА типу «Орлан-10».

Крім того, додали в Генштабі, в результаті дій авіації Повітряних сил ЗСУ «знищено ротну тактичну групу противника з технікою та живою силою. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52», про що повідомляли напередодні ввечері.

За даними Міноборони, зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За інформацією британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.