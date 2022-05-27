Окупанти намагаються до ста днів війни досягнути цілей, на які сподівалися одразу після 24 лютого – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав нинішню ситуацію з обстрілами на Донбасі «дуже важкою», а високу концетрацію російських сил там спробою досягнути хоча б якихось успіхів до дати – 100 днів війни.

«Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати вже за перші дні після 24 лютого. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація – все. Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний на сьогодні оборонний ресурс. Ми робимо все для того, щоб посилити його. І посилимо... Якщо окупанти думають, що Лиман чи Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються. Донбас буде українським», – сказав Зеленський у нічному відеозверенні.

Президент додав: «Навіть якщо Росія принесе туди (на Донбас – ред.) всюди руйнацію і страждання, ми все одно відновимо кожне місто й кожну громаду».

Нині, за даними Міноборони, спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії. Основні зусилля військ РФ зосереджені на Донецькому і Луганському напрямках, де обстріли не припиняються.