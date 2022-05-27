Війська РФ намагаються витіснити українські підрозділи з Лимана та наступати на Слов’янськ – Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку війська РФ намагаються витіснити українські підрозділи з населеного пункту Лиман та розвинути наступ на Слов’янськ, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, противник із мінометів і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне та Діброва, а також завдав авіаудару в районі Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку російські війська за підтримки артилерії здійснювали штурмові дії біля населених пунктів Щедрищеве, Борівське і Тошківка, бойові дії тривають.

«Ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку, порушити шляхи логістичного забезпечення наших військ. Проводив штурми в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове, Білогорівка, успіху не мав», – йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку противник застосував артилерію по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Піски та Мар’їнка, додають у Генштабі.

У Міноборони зазначають, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

У Пентагоні заявляють, що, незважаючи на переважну чисельність військ, станом на 26 травня російські сили досягли незначних успіхів.

За даними британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

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У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.