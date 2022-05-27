Сєвєродонецьк не оточений, але армія РФ зайшла на околиці міста – Гайдай

Сєвєродонецьк не оточений, але частина підрозділів російської армії зайшла на околиці міста. Про це у коментарі Радіо Свобода розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Сьогодні рашистські ЗМІ розповсюджують інформацію, що місто повністю в оточенні, але це не відповідає дійсності. Не відрізане місто. І воно не в оточенні. Певні частини російської армії все ж таки зайшли на околиці міста, в готель «Мир». Вони контролюють цей готель (цю територію) і поруч автовокзал, але далі просунутись не можуть. Досі тривають важкі бої в місті», – розповів Гайдай.

У Міноборони зазначають, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

У Пентагоні заявляють, що, незважаючи на переважну чисельність військ, станом на 26 травня російські сили досягли незначних успіхів.

За даними британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.