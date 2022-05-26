Війська РФ ведуть безуспішний наступ на Сєвєродонецьк, але мали частковий успіх біля Устинівки – Генштаб ЗСУ

Російські війська ведуть безуспішний наступ у напрямку Сєвєродонецька та Борівського, але мали частковий успіх у напрямку Устинівки, повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

У Генштабі зауважують, що з метою порушення логістичного сполучення та недопущення маневру українських військ противник завдає ударів по мостових переправах.

«На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, успіху не мають, зазнали втрат та відійшли. У напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, оволодів населеним пунктом Мідна Руда. Здійснює перегрупування», – йдеться у повідомленні.



На Авдіївському напрямку російські війська намагалися поновити наступ, без успіху, за підтримки артилерії вели наступ у напрямку Богородичного – без успіху, відійшли на позиції, що займали раніше.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів, обстрілював позиції українських військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.



На Південнобузькому напрямку війська РФ активних бойових дій не проводили – продовжують обстріли українських військ та ведут повітряну розвідку з використанням БпЛА. Окупанти мінували узбережжя Каховського водосховища.

У Міноборони раніше заявили, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За даними британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.