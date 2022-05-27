Останні дві доби «місто палає»: керівник ВЦА розповів про ситуацію в Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку на Луганщині російські військові безперервно обстрілюють житлові квартали й інфраструктуру, «місто просто палає», заявив керівник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк у спеціальному ранковому інформаційному ефірі Радіо Свобода.

«Місто утрималося, хоча минула доба була досить жорсткою. Точилися бої уже майже на околиці, на вході в місто. Вдалося зупинити авангард орків, який намагався прорватись у місто. Ситуація досить напружена. Майже дві третини периметра міста зайняті ворогом, місто перебуває в жорсткій обороні», – сказав Стрюк у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, російські військові останні півтора тижня намагаються захопити місто і тільки завдяки «нелюдським зусиллям наших вояків» місто утримується.

«Останні дві доби місто просто палає все, йдуть безперервні обстріли по житлових кварталах, по інфраструктурі міста. Обстрілюється наше найбільше підприємство хімічне «Азот». На жаль, є і жертви серед мирного населення і серед співробітників «Азоту». Ситуація дуже тяжка», – сказав голова ВЦА.

Він повідомив, що до готелю «Мир» проникла російська ДРГ.

«Протягом минулої доби точились жорсткі бої, щоб позбавити готель «Мир» від незваних гостей, працювали наші військові. Наскільки мені відомо, вдалося їх звідти вигнати, але вони не лишають спроб пробратись знову», – повідомив Стрюк.

Також Стрюк зауважив, що 90% житлового фонду Сєвєродонецька мають ушкодження. 60% – мають ушкодження, що не дозволять експлуатувати житлові будинки, необхідно буде капітально їх перебудовувати, каже він.

У місті залишається близько 12 тисяч цивільних жителів. Як повідомив голова ВЦА, люди бояться евакуйовуватись, загинути під час транспортування.

«Ті шляхи, які залишились, вони перебувають під постійними обстрілами. Намагаємося вивозити людей, але робити це досить складно і небезпечно», – додав Стрюк.

У Міноборони зазначають, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії. За інформацією британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але Угруповання об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.