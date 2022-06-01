Кулеба: проти Росії неодмінно буде газове ембарго, але потрібно «трохи часу»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що ЄС запровадить газове ембарго проти Росії. але для цього потрібно «трохи часу».

«Головне, що результат є (про шостий санкційний пакет). Це, дійсно, історично. Нагадаю, що ще два місяці тому, коли ти щось казав про нафтове ембагро, всі закочували очі і казали, що цього ніколи не буде. Зараз те саме кажуть про газове ембарго», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Міністр не очікує, що воно може бути в наступному пакеті санкцій, але газове ембарго неодмінно буде.

«Не думаю, що воно буде в сьомому пакеті, але переконаний, що воно неодмінно буде. Просто деяким країнам, які критично залежать від російського газу, ще потрібно знайти технологічні рішення. Коли я чую від деяких європейців – «ні, ми не можемо запровадити газове ембарго, цього ніколи не буде», у мене запитання – «а як ви плануєте зробити зелений перехід? У вас офіційна політика ЄС – це відмовитися від будь-якого газу, не лише російського». Тут вони всі замовкають, бо розуміють, що це просто лицемірство і дуже слабкий аргумент з їхнього боку. Потрібно трохи часу, але газове ембарго буде», – переконаний Кулеба.

Він також вважає, що шостий пакет санкцій проти Росії є «потужним, але має дві гірчинки – це час, який це зайняло, і прецедент створення окремого режиму для деяких країн». Міністр вважає такий окремий режим є «небезпечним прецедентом».

31 травня Євросоюз погодив шостий пакет санкцій щодо Росії, до нього входить зокрема часткова заборона на експорт російської нафти. Він не стосується нафти, що поставляється трубопроводами. Проте імпорт російської нафти до Євросоюзу до кінця року може скоротитися на 90%.