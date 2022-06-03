100 днів війни: Генштаб ЗСУ розповів, що нині відбувається на фронті

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті, станом на початок сотої доби війни РФ проти України.

Згідно з повідомленням, артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення продовужються на Донецькому напрямку.

На Лиманському напрямку армія РФ обстріляла цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Проводив штурмові дії поблизу Студенка, бойові дії тривають.

На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ.

«Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції. В центральній частині Сєверодонецька тривають бої», – йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку війська РФ здійснюють обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього російські військові вели безуспішні штурмові дії.

«Силами штурмової та армійської авіації ворог завдав авіаударів по інфраструктурі неподалік Відродження, Ротів, Новолуганського і Доломітного. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії РФ на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат – «щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки».