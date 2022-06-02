Україна розслідує незаконне вивезення Росією зерна через окупований Крим

Українська прокуратура розпочала розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів Криму правоохоронні органи автономії кваліфікують як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден», – зазначають в ОГПУ.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але російські війська наразі блокують українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання.

Станом на 21 травня, за словами президента Володимира Зеленського, Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, яке «поступово краде його, вивозить і намагається продати».

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна.

27 травня під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі російський президент Володимир Путін заявив, що Росія «готова зробити свій вагомий внесок у подолання продовольчої кризи за рахунок експорту зерна та добрив» за умови зняття санкцій, які він назвав політично вмотивованими.

Велика Британія відразу ж звинуватила Росію в «намаганні змусити світ платити викуп», наполягаючи на тому, що послаблення санкцій не буде. У Білому домі заявили, що переговори про послаблення санкцій проти Росії, щоб отримати експорт зерна, не ведуться.