США не планують використовувати своїх військових, щоб сприяти вивезенню зерна з України – Пентагон

США не планують використовувати свої військово-морські сили для виведення українського зерна з-під російської блокади, повідомив на брифінгу 26 травня речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

«Немає планів використовувати військових чи військові ресурси або активи Сполучених Штатів для допомоги в переміщенні зерна за межі України», – сказав Кірбі.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів, речник Пентагону вкотре заявив, що США не посилатимуть своїх військових воювати в Україні.

«Нічого не змінилося в плані рішення президента, що американські війська не будуть воювати в цій війні в Україні, це не змінилося», – заявив Кірбі.

США неодноразово заявляли, що не посилатимуть своїх військових в України протистояти російським військам, але надають військову допомогу Києву.

Президент Росії Володимир Путін 26 травня у телефонній розмові з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі заявив, що Росія «готова зробити значний внесок у подолання світової продовольчої кризи», якщо Захід зніме санкції, запроваджені через її масштабну війну проти України.



Путін заявив, що Росія готова експортувати зерно й добрива, якщо його умови будуть виконані.

Велика Британія відразу ж звинуватила Росію в «намаганні змусити світ платити викуп», наполягаючи на тому, що послаблення санкцій не буде.



Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що Путін «по суті перетворює в зброю голод і нестачу їжі серед найбідніших людей у всьому світі».



Виступаючи під час візиту в Сараєво, вона сказала, що будь-яке умиротворення «просто зробить Путіна сильнішим у довгостроковій перспективі».



У Білому домі заявили, що переговори про послаблення санкцій проти Росії, щоб отримати експорт зерна, не ведуться.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але російські війська наразі блокують українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання. Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна.



Міністерство оборони Росії запропонувало створити коридор, який дозволить іноземним кораблям виходити з портів Чорного моря, та інший – для виходу суден із Маріуполя в Азовське море.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що країна в принципі готова домовитися про безпечні коридори, але не впевнена, чи може вона довіряти Росії.

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року. Про можливу харчову кризу застерігала також і українська влада.

18 травня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію дозволити безпечний експорт збіжжя через українські порти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.