Пентагон: в Україні активно використовуються 80 поставлених США гаубиць М777

Понад 80 гаубиць М777, поставлених США, не лише перебувають в Україні, а й активно використовуються на фронті, повідомив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі на брифінгу 26 травня.

Загалом, за його словами, США схвалили надання 108 таких гаубиць, процес передання допомоги триває.

Міністерство оборони Сполучених Штатів 19 травня оприлюднив деталі нового пакету військової допомоги для України. Серед іншого, він передбачає надання Україні 18 155-міліметрових гаубиць.

Як зазначали в Пентагоні, за час роботи адміністрації Байдена, тобто приблизно від початку 2021 року, США надали Україні допомогу на близько 4,6 мільярда доларів, із них на 3,9 мільярда – від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Президент США Джо Байден 19 травня привітав підтримку Сенатом виділення 40 мільярдів доларів допомоги для України та анонсував нову партію озброєння для української армії.