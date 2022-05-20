Наша зброя для України інколи надходить менш ніж за добу – посольство США

Усе озброєння, яке виділяє США, надходить до України у дуже короткі терміни (інколи – менш ніж за добу), бо Сполучені Штати розуміють, «ці речі не можуть чекати». Про це в ефірі загальнонаціонального марафону 20 травня заявив речник посольства США в Україні Ден Ланґенкемп.

«Уся зброя іде зі складів США, які вже готові. Тобто ми швидко знаходимо способи, яким чином перевезти її. Вона доїжджає до України за години навіть (інколи – менш ніж за добу). Тобто уявіть, наскільки це швидко. Наприклад, як із гаубицями: ми оголосили про них, вони приїхали і майже всі вже використовуються в Україні», – зазначив речник американського посольства.

За словами Ланґенкемпа, США «ще ніколи в історії не перекидали обладнання так швидко і у таких масштабах до будь-якої іншої країни».

Окрім того, він наголосив, що за потреби для українських військових проводять необхідні навчання щодо того, як використовувати надану зброю.

«Є навчання щодо будь-якого типу озброєння, яке ми надаємо українцям. Ми не надаємо зброю, яку люди не знають, як використовувати, або ж зброю, яку не можна швидко опанувати. Ми намагаємось допомогти так, щоб нашу допомогу ви могли одразу використовувати», – запевнив речник американського посольства.

Президент США Джо Байден 19 травня привітав підтримку Сенатом виділення 40 мільярдів доларів допомоги для України та анонсував нову партію озброєння для української армії.

Загалом, за даними Пентагону, за час роботи адміністрації Байдена, тобто приблизно від початку 2021 року, США надали Україні допомогу на близько 4,6 мільярда доларів, із них на 3,9 мільярда – від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.