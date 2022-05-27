Путін заявив, що Росія готова експортувати зерно, якщо Захід зніме санкції

Росія «готова зробити значний внесок у подолання світової продовольчої кризи», якщо Захід зніме санкції, запроваджені через її масштабну війну проти України, заявив президент Росії Володимир Путін 26 травня у телефонній розмові з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.



Путін заявив, що Росія готова експортувати зерно й добрива, якщо його умови будуть виконані.



Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі сказав, що під час розмови не відчув навіть проблиску надії на мир. На пресконференції Драгі сказав, що, однак, відчуває готовність Путіна спробувати знайти вирішення міжнародної продовольчої кризи.



Велика Британія відразу ж звинуватила Росію в «намаганні змусити світ платити викуп», наполягаючи на тому, що послаблення санкцій не буде.



Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що Путін «по суті перетворює в зброю голод і нестачу їжі серед найбідніших людей у всьому світі».



Виступаючи під час візиту в Сараєво, вона сказала, що будь-яке умиротворення «просто зробить Путіна сильнішим у довгостроковій перспективі».



У Білому домі заявили, що переговори про послаблення санкцій проти Росії, щоб отримати експорт зерна, не ведуться.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але російські війська наразі блокують українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання. Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна.



Міністерство оборони Росії запропонувало створити коридор, який дозволить іноземним кораблям виходити з портів Чорного моря, та інший – для виходу суден із Маріуполя в Азовське море.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що країна в принципі готова домовитися про безпечні коридори, але не впевнена, чи може вона довіряти Росії.

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року. Про можливу харчову кризу застерігала також і українська влада.

18 травня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію дозволити безпечний експорт збіжжя через українські порти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.