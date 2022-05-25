Заблоковане в портах українське зерно неможливо оперативно експортувати альтернативними шляхами – Мінагрополітики

Заблоковані в українських портах 22 мільйони тонн зерна неможливо оперативно експортувати за допомогою альтернативних шляхів. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

«Через альтернативні шляхи (а це, перш за все, – залізниця (через країни Східної Європи), автотранспорт, річкові баржі (через Дунай) вдається експортувати до 1,5 мільйона тонн на місяць. Тому ми розуміємо, що цими шляхами нам треба буде більше року вивозити той врожай минулорічний. А вже за декілька тижнів розпочнеться збір врожаю цього року. Тому без розблокування портів іншими шляхами неможливо фізично вивезти такі обсяги», – пояснив він.

На думку Висоцького, якщо деблокувати порти найближчим часом не вдасться, то є ще один варіант, який дозволить вивезти зерно з портів без їхнього розблокування.

«Можуть бути військові ескорти. У міжнародній практиці є такий досвід, коли цивільні вантажі з продовольством супроводжували військові», – зауважив він.

За словами Висоцького, за декілька тижнів резерви у країнах, які не вирощують зернові, почнуть завершуватись.

Станом на 21 травня Росія, за словами президента України Володимира Зеленського, заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія використовує постачання продуктів як зброю.

25 травня Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки повідомило, що механізми сухопутного експорту України навряд чи замінять дефіцит судноплавних потужностей, викликаний російською блокадою. Як наслідок, у сховищах залишаються значні запаси українського зерна, які не експортувати.



У британській розвідці наголошують, що російська агресія проти України вже вплинула на світові ціни на зерно, а дефіцит поставок призведе до подальшого зростання цін на основні продукти.