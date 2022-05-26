Президент Євроради – Кремлю: не санкції, а війна загрожує продовольчій безпеці світу

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголошує, що не санкції, а російська агресія ставить під загрозу продовольчу безпеку світу.

«Кремле, припиніть свою дезінформацію. Не санкції, а ваша війна в Україні заважає судноплавству та ставить під загрозу продовольчу безпеку. Понад 20 мільйонів тонн зерна заблоковано вашими мінами та війною», – написав він у своєму твітері.

Він закликає зупинити війну та відновити глобальні шляхи постачання продовольства.

25 травня у коментарі агенції «Інтерфакс-Росія» заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що Москва готова до діалогу щодо врегулювання ситуації із заблокованими кораблями із зерном в українських портах.

«Вирішення продовольчої проблеми вимагає комплексного підходу, пов'язаного у тому числі зі зняттям санкційних обмежень, які були накладені на російський експорт та фінансові транзакції. Якщо нам кажуть, що ці санкції не стосуються продовольства та добрива, то це не зовсім так, бо є питання, пов'язані з проплатою таких поставок, є питання зі страховками, є питання з доступом російських кораблів до європейських портів та інших портів», – сказав він.

Російська сторона також заперечує інформацію про викрадення українського зерна.

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року. Про можливу харчову кризу застерігала також і українська влада.

18 травня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію дозволити безпечний експорт збіжжя через українські порти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.