У Сенаті зареєстрували резолюцію, що закликає Білий дім відреагувати на використання голоду як зброї у час війни

У Сенаті США законодавці від обох партій презентували резолюцію, яка засуджує використання голоду як зброї війни в Україні та інших країнах, інформує Українська служба «Голосу Америки».

«Навмисне морити мирних жителів голодом як знаряддя ведення війни є воєнним злочином. Крапка», – заявив один з ініціаторів документу, сенатор від Демократичної партії Роберт Менендес.

«У час, коли Путін продовжує демонструвати світові свою розбещеність, відрізаючи українські порти та руйнуючи сільське господарство, намагаючись морити голодом тих українців, які пережили його невибіркові бомбардування, я пишаюся тим, що приєднаюся до своїх колег у внесенні цієї резолюції, щоб підтвердити наше зобов’язання підтримувати гуманітарні зусилля та реагувати на кризу, щоб протистояти проблемам у глобальному ланцюгу поставок і притягнути до відповідальності будь-якого деспота, який наполягає на використанні голоду як зброї війни», – додав Менендес.

Резолюція, серед іншого, закликає уряд США:

визначити пріоритетом дипломатичні зусилля із виявлення та вирішення випадків, коли голод і навмисне позбавлення їжі використовуються як зброя в час війни;

продовжувати зусилля щодо подолання серйозної продовольчої безпеки шляхом гуманітарного реагування, зокрема надавати продовольчу допомогу країнам, що її потребують;

зробити так, щоб використання голоду як зброї війни підпадало під дію інструментів, що передбачають відповідальність за скоєне осіб, урядів, правоохоронних органів, організацій, наприклад, «Глобального акту Магнітського».

«Голод не повинен ставати зброєю війни, – заявив сенатор Джон Тун від Республіканської партії. – Сполучені Штати та їхні партнери мають працювати разом, щоб відновити глобальну стабільність і притягнути окремих осіб та уряди до відповідальності за конфлікти, які призводять до глобального голоду і ставлять під загрозу продовольчу безпеку».

Його колега від демократів сенатор Джефф Мерклі додав, що ця резолюція «закликає адміністрацію Байдена засудити використання голоду як зброї в таких країнах, як Україна та Ефіопія, і зосередити гуманітарні зусилля на подоланні продовольчої безпеки та голоду».

«Ця двопартійна резолюція засуджує тих, хто жорстоко використовує голод як зброю війни проти мирного населення. (Резолюція – ред.) закликає Сполучені Штати притягнути їх до відповідальності за ці звірства. Вона також закликає нашу країну продовжувати рішучі дипломатичні та гуманітарні зусилля, щоб зміцнити глобальні поставки продовольства та забезпечити стійкість у постачанні у випадку майбутніх потрясінь», – заявив під час представлення документа сенатор-демократ Корі Букер.

Сенатор від Республіканської партії Джеймс Ріш додав: «Ця двопартійна резолюція … заохочує адміністрацію президента визначити пріоритетність зусиль для вирішення проблеми продовольчої безпеки».

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року. Про можливу харчову кризу застерігала також і українська влада.

18 травня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію дозволити безпечний експорт збіжжя через українські порти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.

27 травня під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі російський президент Володимир Путін заявив, що Росія «готова зробити свій вагомий внесок у подолання продовольчої кризи за рахунок експорту зерна та добрив» за умови зняття санкцій, які він назвав політично вмотивованими.

Велика Британія відразу ж звинуватила Росію в «намаганні змусити світ платити викуп», наполягаючи на тому, що послаблення санкцій не буде.



Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що Путін «по суті перетворює в зброю голод і нестачу їжі серед найбідніших людей у всьому світі».



Виступаючи під час візиту в Сараєво, вона сказала, що будь-яке умиротворення «просто зробить Путіна сильнішим у довгостроковій перспективі».

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що не санкції, а російська агресія ставить під загрозу продовольчу безпеку світу.

У Білому домі заявили, що переговори про послаблення санкцій проти Росії, щоб отримати експорт зерна, не ведуться.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але російські війська наразі блокують українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання. Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна.

Міністерство оборони Росії запропонувало створити коридор, який дозволить іноземним кораблям виходити з портів Чорного моря, та інший – для виходу суден із Маріуполя в Азовське море.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що країна в принципі готова домовитися про безпечні коридори, але не впевнена, чи може вона довіряти Росії.

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