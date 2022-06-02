Зеленський подякував США за HIMARS і чекає «хороших новин» про постачання зброї від інших партнерів

Президент Володимир Зеленський подякував США за рішення надати Україні сучасні ракетні системи залпового вогню HIMARS.

«Ця зброя справді допоможе рятувати життя наших людей і захищати нашу землю. Я вдячний президенту Байдену, усім нашим американським друзям і народу Сполучених Штатів Америки за таку підтримку. Очікуємо. Дуже», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 2 червня.

«Очікуємо також хороших новин про постачання зброї й від інших партнерів. Наприклад, сьогодні маємо новий пакет оборонної допомоги від Швеції. Я дуже вдячний керівництву держави. Працюємо над тим, щоб вивести обсяг постачання саме сучасних бойових систем на значно вищий рівень», – додав голова держави.

Напередодні стало відомо, що США надають Україні чотири ракетні системи M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), але з ракетами дальністю не З00 кілометрів, як просила Україна, а 80.

За даними Білого дому, Україна «запевнила» Вашингтон, що американські ракети випущені з HIMARS, не будуть запущені для удару по цілях на території Росії.

Читайте також: HIMARS: Ракетну систему США відправляють в Україну