Дальність пострілів HIMARS залежить від українських військових – посол США

Дальність пострілів із ракетних систем M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) залежить від українських військових, які ними користуватимуться – про це заявила на брифінгу 2 червня нова амбасадорка Сполучених Штатів Бріджит Брінк.

Таким чином вона відповіла на питання журналістки про те, як буде регулюватися дальність враження HIMARS.

«Як напередодні заявив президент Байден, він щойно підписав пакет на 700 мільйонів доларів оборонної допомоги, які передбачають HIMARS, які є артилерією дальнього ураження. Це допоможе українській армії більш точно цілитися на більш далекі відстані. Відтак сама дальність пострілу залежатиме від української сторони», – сказала Брінк.

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Під час брифінгу вона повторила, що Сполучені Штати готові підтримувати Україну в протистоянні російській агресії стільки, скільки це буде потрібно.

«Ми всі віримо, що вся ця допомога має надаватися швидко. Я розумію, що спершу були проблеми, але зараз, як на мене, це відбувається дуже швидко. У рамках днів, навіть менше, від ухвалення рішення і передачі техніки українцям», – зазначила вона.

Напередодні стало відомо, що США надають Україні чотири ракетні системи M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), але з ракетами дальністю не З00 кілометрів, як просила Україна, а 80.

За даними Білого дому, Україна «запевнила» Вашингтон, що американські ракети випущені з HIMARS, не будуть запущені для удару по цілях на території Росії.