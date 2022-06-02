Reuters: США можуть продати Україні безпілотники Gray Eagle

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість продажу Україні чотирьох безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle, які можуть бути оснащені ракетами Hellfire. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на джерела.

При цьому один із співрозмовників агентства зазначає, що це рішення, яке Пентагон обговорює вже кілька тижнів, може блокувати Конгрес.

Україна використовує кілька типів безпілотних летальних апаратів – менших розмірів та дальності. Gray Eagle можуть перебувати в повітрі до 30 годин і збирати величезну кількість розвідданих. Армійська версія, більш відома як Predator, може нести до 8 ракет Hellfire.

Питання Reuters про можливий продаж безпілотників представник Білого дому переадресував до Пентагона, а там заявили, що їм поки що «нічого повідомити». Про те, що Київ запросив у Вашингтона дрони Gray Eagle, видання Politico повідомляло наприкінці квітня.

1 червня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки, що передбача, зокрема, американські реактивні системи залпового вогню Himars і боєприпаси для них.

З початку російського вторгнення в Україну США надали Києву військову допомогу на чотири мільярди доларів.