HIMARS та інше

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Сполучені Штати вже 11-й раз надсилають Києву сформований пакет військової допомоги. Загальна вартість переданої зброї, боєприпасів і техніки складає приблизно 4,6 мільярда доларів. Нова партія вартістю 700 млн доларів вперше включатиме ракетні системи HIMARS, яких вкрай бракує українським військовим на фронті.

Внаслідок ракетного удару, завданого російською армією у Стрийському та Самбірському районах Львівщини пошкоджено залізничні переїзди й колії. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Внаслідок ракетного удару поранено 5 людей, загиблих немає. 4 людини у стані середньої важкості, вони у лікарнях області, ще одна має легкі поранення.

Як Росія намагається зірвати постачання американської зброї? Та чого хоче досягти РФ, обстрілюючи інфраструктуру на Львівщині – про це у програмі Свобода Live:

Росія продовжить атакувати Донбас?

Росія взяла під свій контроль більшу частину Сєвєродонецька, і перш ніж переходити до подальших наступальних дій, російським військам знадобиться пауза, що може призвести до втрати частини набраного за останній тиждень імпульсу.

Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії. Далі російські війська, за інформацією розвідки Британії, перейдуть до форсування річки Сіверський Донець. Форсування є надзвичайно важливим для російських сил, у той час, як вони готуються переключити свою увагу з Луганської на Донецьку область.

Про це теж у програмі Свобода Live.