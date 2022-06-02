Нова посол США в Україні розповіла про п’ять основних завдань на посаді

Новопризначена посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк вперше виступила з брифінгом на цій посаді. Вона розповіла про п’ять своїх основних завдань на цій посаді.

За її словами це:

допомога Україні для перемоги у війні з Росією;

контроль за американською урядовою підтримкою, яка має надходити тим, хто її потребує;

допомога у притягненні Росії до відповідальності за війну в Україні;

контроль за реалізацією американської безпекової допомоги Україні;

відновлення у повному складі роботи посольства США.

«У всіх цих п’ятьох напрямках наша непохитна мета – Україна має визначати своє майбутнє. Ця війна дуже важлива не лише для України, але й для Європи і США. У потрібний момент ми допоможемо Україні відновитися і відбудуватися знову», – наголосила Брінк під час брифінгу у Києві 2 червня.

Нова посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва 29 травня. 31 травня вона здійснила першу поїздку за межі Києва, відвідавши аеродром у селищі Гостомель.

Американського посла не було в Україні три роки.