Блінкен: США не бачать ознак того, що Росія хоче зупинити війну проти України

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не бачать ознак того, що Росія хоче зупинити війну проти України. На спільній пресконференції у Вашингтоні з головою НАТО Єнсом Столтенберґом 1 червня, Блінкен сказав, що США, як і раніше, не виключають, що війна в Україні триватиме «багато місяців».

«Вже завтра війни могло б не бути, якби Росія обрала завершення агресії, але поки що ми не бачимо жодних ознак цього», – зауважив держсекретар.

Він наголосив, що Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати народ України і прагнути до того, щоб українці мали всі необхідні їм ефективні засоби захисту у війні, початій Росією.

1 червня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки. Він включає, зокрема, американські реактивні системи залпового вогню HIMARS і боєприпаси для них.

«Сьогодні я оголошую про великий новий пакет військової допомоги, щоб надати своєчасну і дуже потрібну підтримку українській армії», – йдеться в заяві президента США, поширеній його пресслужбою. У тексті наголошується, що ця партія «дасть українцям нові можливості та сучасне озброєння».

Вартість чергового пакета становить близько 700 мільйонів доларів. Високопосадовці американської адміністрації 31 травня підтвердили журналістам, що Вашингтон направить Києву високомобільні комплекси HIMARS і що вони будуть оснащені боєприпасами, які дозволять українським військовим запускати ракети на відстані до 80 км.

Президент Джо Байден у колонці для газети Тhe New York Times 31 травня написав, що Сполучені Штати нададуть Україні обмежену кількість «сучасніших ракетних систем», які «дозволять із більшою точністю вражати ключові цілі на полі бою» під час війни з Росією. При цьому, за словами Байдена, США проти того, щоб Україна «завдавала ударів за межами своїх кордонів», що могло б призвести до ескалації війни.

Ентоні Блінкен 1 червня зазначив, що українці запевнили американську сторону в тому, що вони не будуть використовувати передові ракетні системи для ураження цілей на території Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, у свою чергу, під час візиту до США, що президент Росії Володимир Путін не досягнув в Україні тих стратегічних завдань, які він ставив. «Натомість він отримав розширення НАТО біля своїх кордонів», – сказав Столтенберґ.

Перед масштабним вторгненням в Україну наприкінці лютого керівництво Росії вказувало, що вважає однією з головних загроз національній безпеці подальше розширення НАТО на схід, зокрема, можливе членство в Альянсі України.

Після початку масштабної війни про намір приєднатися до НАТО заявили Фінляндія і Швеція, які багато років зберігали нейтралітет у військовій сфері.

Країни вже подали заявки на членство в організації. Процес їхнього вступу західні союзники розраховують завершити за короткий термін.