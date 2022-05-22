Скандинавська вогнева міць: військова техніка, якою Швеція та Фінляндія зміцнять арсенал НАТО

Добірка зброї та транспортних засобів власного виробництва, які зміцнять арсенал НАТО, якщо Фінляндія та Швеція досягнуть успіху у своєму рішенні вступити до Північноатлантичного альянсу.

Бойова машина 90 (Stridsfordon 90) Шведський броньований автомобіль унікальний завдяки використанню підвіски «активного демпфування», заснованої на гоночній технології «Формули-1», яка постійно коригує підвіску відповідно до рельєфу. Високотехнологічна підвіска дає автомобілю перевагу в швидкості перед грудким ґрунтом, але значно ускладнює технічне обслуговування. Базова модель CV90 озброєна автогарматою, здатною вистрілити п’ять 40-мм снарядів за секунду.

Bandvagn Skyddad 10 (BvS 10) Шведсько-британський транспортний засіб оснащено гусеницями, достатньо широкими, щоб пересуватися по засніженій або болотистій місцевості, яка була б непрохідною для більшості військових машин. BvS 10 є броньованим, але залишається досить легким для того, щоб «плавати». Використовуючи гребені на гусеницях він повільно перетинає водні шляхи. Цей транспортний засіб може бути оснащений великокаліберним кулеметом, а гранатомети (над передніми вікнами на цьому фото) також можуть стріляти осколковими гранатами.

155 GH 52 APU Фінляндська масивна артилерійська установка стріляє 155-міліметровими снарядами – це вважається верхньою межею для снарядів, заряджених людиною. Хоча 13,5-тонна гаубиця розроблена для буксирування її іншим транспортним засобом, вона має власний невеликий двигун, який можна використовувати для переміщення на короткі відстані в польових умовах. Повідомляли, що гармата має недолік – «серйозні технічні проблеми», які не були виявлені перед продажем до Єгипту – єдиної країни за межами Фінляндії, яка використовує цю зброю.

AMOS Фінсько-шведська удосконалена мінометна система. На цьому фото вона встановлена на фінському корпусі Patria AMV. Система становить собою двоствольний міномет, який використовує комп’ютерне прицілювання і здатний нанести десять мінометних пострілів у ціль водночас. Автоматизована система стрільби виконує свої перші два постріли по високій дузі, а потім поступово продовжує стріляти на нижчих траєкторіях, які розраховані на те, щоб усі постріли надходили одночасно.

Patria AMV Фінляндський броньований модульний автомобіль служить платформою для різних видів зброї, в тому числі й дистанційно керовану зброю, це усуває потребу у вразливому навіднику – людині. Військова машина може перевозити до 12 осіб і має високі успіхи на експортному ринку, сотні таких автомобілів було продано за кордон. Повідомляється, що польські версії AMV пережили прямі удари з РПГ під час виконання бойового чергування в Афганістані. У 2009 році один польський солдат був убитий в одному з таких транспортних засобів після того, як вибухнула «придорожня бомба».

95 С 58-61 Громіздка безвідкатна гармата була розроблена у Фінляндії в 1950-х роках, але з новоствореними протитанковими боєприпасами здатна пробити понад півметра броні. Її називають «Мусті» (фінське слово, у перекладі «чорний собака»). Таку назву гармата отримала через свій гучний «гавкіт» і регулярні «прогулянки», необхідні для вогневих позицій під час навчання фінських призовників.