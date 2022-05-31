Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Нова амбасадорка США відвідала аеродром у Гостомелі

Нова посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва 29 травня

Нещодавно призначена посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк здійснила першу поїздку за межі Києва 31 травня.

Як повідомила Брінк у своєму твітері, вона відвідала аеродром у селищі Гостомель, що в передмісті столиці.

«Під час моєї першої поїздки за межі Києва я відвідала аеродром Гостомель, де билися українські воїни і перемогли в одній із перших важливих битв у війні. Мої думки – разом з Донбасом, де зараз відбувається вирішальна битва», – прокоментувала дипломатка.

Нова посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва 29 травня, про це повідомляє посольство США в Україні.

2 квітня Київщина, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель, була звільнена від російських військ. Перед цим, наприкінці лютого, внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом згорів один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG