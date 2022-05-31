Нова амбасадорка США відвідала аеродром у Гостомелі

Нещодавно призначена посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк здійснила першу поїздку за межі Києва 31 травня.

Як повідомила Брінк у своєму твітері, вона відвідала аеродром у селищі Гостомель, що в передмісті столиці.

«Під час моєї першої поїздки за межі Києва я відвідала аеродром Гостомель, де билися українські воїни і перемогли в одній із перших важливих битв у війні. Мої думки – разом з Донбасом, де зараз відбувається вирішальна битва», – прокоментувала дипломатка.

Нова посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва 29 травня, про це повідомляє посольство США в Україні.

2 квітня Київщина, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель, була звільнена від російських військ. Перед цим, наприкінці лютого, внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом згорів один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».