У Міноборони розповіли, чи є загроза повторного наступу на Київ

З боку Росії загроза Києву буде завжди, заявляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр
«Щодо загрози Києву – ми повинні усвідомлювати, що загроза Києву буде завжди. Тому що знищити Київ і знищити українську владу – це найшвидший шлях завоювати Україну», – сказала Маляр, відповідаючи на запитання, чи загрожує нагромадження російських військ біля Чернігівщини новим наступом на Київ.
Натомість заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов під час брифінгу зауважив, що на Чернігівському напрямку спостерігається деякі переміщення російських підрозділів, але ознак створення ударного угруповання противника немає.
Читайте також: Росія минулої доби завдала ракетних ударів по щонайменше 10 українських містах – Генштаб
Останній ракетний удар по Києву стався 28 квітня, тоді часткових руйнувань зазнав 25-поверховий житловий будинок, там виникла пожежа. Через влучання російської ракети в цей будинок загинула журналістка, продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич.
2 квітня Київщина, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель, була звільнена від російських військ.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8628 випадків загибелі або поранення цивільних людей в Україні за час масштабного вторгнення Росії: 3974 загиблих (259 дітей) і 4654 поранених (402 дитини). Це дані від 24 лютого до півночі 24 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ