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Росія минулої доби завдала ракетних ударів по щонайменше 10 українських містах – Генштаб

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю, 25 травня 2022 року

Російські війська минулої доби завдали ракетних ударів по щонайменше 10 українських містах, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

За його словами, протягом минулої доби ракетних ударів зазнали населені пункти Соледар, Бахмут, Краматорськ, Бахмутське, Устинівка, Покровськ, Лиман, Слов'янськ, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші, авіаційних ударів зазнали Лиман, Сєвєродонецьк, Авдіївка.

Представник Генштабу зазначив, що за останні сім днів Росія завдала по Україні 63 ракетних удари і 41 авіаційний удар.

«Станом на 6 ранку 26 травня в період з 19 травня Збройні сили РФ загалом здійснили 63 ракетні удари та 41 авіаційний удар. Основними цілями противника були об'єкти транспортної інфраструктури, залізничного сполучення», – сказав під час брифінгу Громов.

Вибиті шибки, розбитий ТРЦ та будинки. Росія вдарила ракетами по Запоріжжю (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Вибиті шибки, розбитий ТРЦ та будинки. Росія вдарила ракетами по Запоріжжю (фотогалерея)

25 травня, близько 5 ранку російські війська знову вдарили по Запоріжжю. Всього було випущено 4 крилаті ракети.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Від початку масштабного вторгнення 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет, «абсолютну більшість – по цивільних об’єктах», повідомив президент України Володимир Зеленський.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.

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