Новий посол США прибула до Києва і зробила першу заяву щодо України

Новий посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва 29 травня, про це повідомляє посольство США в Україні.

«Посол Брінк була призначена президентом Байденом послом США в Україні 25 квітня 2022 року, затверджена одноголосно Сенатом США 18 травня 2022 року і прибула до Києва 29 травня 2022 року», – йдеться в біографії Брінк на сайті посольства США в Україні.

Бріджит Брінк наголосила, що першочерговий пріоритет США – допомогти Україні захиститися.



«Наш першочерговий пріоритет – допомогти Україні захиститися. У цей День пам’яті я вшанувала тих, хто загинув, захищаючи свою країну, вручила вірчі грамоти в @MFA_Ukraine та розпочала обговорення того, як ми можемо підтримати Україну», – написала посол в твіттері.

18 травня посольство США відновило роботу в Києві – більш ніж через три місяці після того, як призупинило її через загрозу російського вторгнення в Україну.

Президент США Джо Байден висунув кандидатуру Бріджит Брінк на посла США в Україні наприкінці квітня. Кандидатуру Брінк Сенат США затвердив 19 травня. Посада посла США в Україні залишалася вакантною протягом трьох років.