Байден оголосив про намір призначити Бріджит Брінк послом США в Україні – Білий дім

Президент США Джо Байден має намір призначити послом США в Україні Бріджит Брінк, повідомив 25 квітня Білий дім.

«Сьогодні президент Байден оголосив про свій намір висунути на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла в Україні американську дипломатку з великим досвідом Бріджит Брінк», – йдеться в повідомленні.

Бріджит Брінк нині є послом США у Словаччині. Раніше вона працювала, зокрема, на посаді старшого радника і заступника помічника секретаря в Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту США, відповідала за питання, пов’язані зі Східною Європою і Кавказом.

Брінк також працювала заступницею голови місії у посольствах США в Узбекистані й Грузії. За 25-річну кар’єру на дипломатичній службі вона просувала політику США в Європі та Євразії, заявили у Білому домі.



У лютому цього року стало відомо, що кандидатуру Брінк на посаду посла в Україні вже схвалив президент Джо Байден, але офіційно тоді не представив – у Білому домі чекали на узгодження дипломатки владою України.

Майже три роки в Україні не було американського посла. Від травня 2019 року, коли тодішній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп достроково звільнив попередню очільницю посольства Марі Йованович, у Києві по черзі працювали троє тимчасово повірених у справах США.