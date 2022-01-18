«Це потрібно зробити» – сенатор Портман про призначення посла США в Україні

У Держдепартаменті США обіцяють призначити посла в Україні «найближчим часом», повідомив в інтервʼю Радіо Свобода співголова групи підтримки України в американському Сенаті республіканець Роб Портман.

«Я дуже розчарований в адміністрації Байдена через те, що вони швидше не призначили людину на цю посаду. Я знову обговорював із Держдепартаментом це питання минулого тижня, і вони запевнили мене, що найближчим часом буде призначено досвідченого, карʼєрного дипломата. І я радий це чути, це потрібно зробити», – сказав американський законодавець.

Ще у липні 2021 року радник Державного департаменту США Дерек Шолле в інтервʼю Радіо Свобода стверджував, що Сполучені Штати «близькі до того, щоб назвати нового посла» в Україні, але наразі не можуть назвати конкретного дипломата.

США не мають посла в Україні вже понад два з половиною роки, від червня 2019-го, коли адміністрація ще попереднього президента Дональда Трампа завершила каденцію Марі Йованович. В Україні сподівалися на швидке призначення посла після інавгурації Джозефа Байдена, але наразі американські інтереси в Україні офіційно представляють дипломати в статусі «тимчасового повіреного».