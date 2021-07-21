США «близькі до того, щоб назвати нового посла» – радник Держдепартаменту Шолле

Сполучені Штати «близькі до того, щоб назвати нового посла» в Україні, але наразі не можуть назвати конкретного дипломата. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода під час свого візиту до Києва 21 липня сказав радник Державного департаменту США Дерек Шолле.

«Ми дуже націлені мати когось тут найближчим часом. Процес затвердження у Сенаті інколи забирає час, тож після того, як ми оголосимо кандидатуру, кілька місяців може піти на її затвердження. Але це пріоритет для нас, бо це пріоритетні відносини для нас. І це важливо мати посла, представника президента, якого затвердить Сенат, тут», – сказав Дерек Шолле.

США не мають посла в Україні від червня 2019 року, коли адміністрація ще попереднього президента Дональда Трампа завершила каденцію Марі Йованович. В Україні сподівалися на швидке призначення посла після інавгурації Джозефа Байдена, але наразі американські інтереси в Україні офіційно представляють дипломати в статусі «тимчасового повіреного».