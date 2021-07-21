Дерек Шолле наголосив, що Вашингтон і Берлін працюють над домовленостями, які б означали підтримку для України на тлі фінальної стадії будівництва російського газопроводу. Київ раніше неодноразово висловлював стурбованість цим проєктом і закликав США використати свій вплив, аби «Північний потік-2» не запустився.



Він також розповів про перспективи членства України в НАТО, та коли призначать нового американського посла у Києві.