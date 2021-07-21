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Байден добре знає Україну – радник Держдепу США (відео)

Байден добре знає Україну – радник Держдепу США (відео)
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Байден добре знає Україну – радник Держдепу США (відео)

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США та Німеччина мають намір дати зрозуміти Росії, що використання енергетики як зброї проти України є неприйнятним. Про це, коментуючи проєкт «Північний потік-2», зазначив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода радник Державного департаменту США Дерек Шолле.

Дерек Шолле наголосив, що Вашингтон і Берлін працюють над домовленостями, які б означали підтримку для України на тлі фінальної стадії будівництва російського газопроводу. Київ раніше неодноразово висловлював стурбованість цим проєктом і закликав США використати свій вплив, аби «Північний потік-2» не запустився.

Він також розповів про перспективи членства України в НАТО, та коли призначать нового американського посла у Києві.

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