Треба дати по руках цим шантажистам – Чалий про ультиматуми Кремля

На російські нахабні заяви щоразу має бути відповідь у вигляді санкцій, вважає дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий. На його думку, країни Заходу мають діяти на випередження. Що може стати приводом для повномасштабної війни? Чому росіяни не хочуть, щоб США постачали озброєння Україні? Як веде переговори «срібляста лисиця» Держдепу? В чому переваги НАТО+ ? Чи залишать російські війська Казахстан? Про це, а ще про символізм російського кулака, лайливий радянський словник в «Суботньому інтерв’ю» Валерія Чалого для Радіо Свобода.