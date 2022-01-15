Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Події

Треба дати по руках цим шантажистам – Чалий про ультиматуми Кремля

На російські нахабні заяви щоразу має бути відповідь у вигляді санкцій, вважає дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий. На його думку, країни Заходу мають діяти на випередження. Що може стати приводом для повномасштабної війни? Чому росіяни не хочуть, щоб США постачали озброєння Україні? Як веде переговори «срібляста лисиця» Держдепу? В чому переваги НАТО+ ? Чи залишать російські війська Казахстан? Про це, а ще про символізм російського кулака, лайливий радянський словник в «Суботньому інтерв’ю» Валерія Чалого для Радіо Свобода.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG