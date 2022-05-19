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Сенат затвердив Бріджит Брінк послом США в Україні

Перед цим Комітет Сенату США з міжнародних відносин одноголосно затвердив кандидатуру дипломатки Бріджит Брінк на посаду посла

Сенат США затвердив Бріджит Брінк послом США в Україні.

Як повідомляє агенція AP, кандидатура Брінк була затверджена одноголосно.

Перед цим Комітет Сенату США з міжнародних відносин одноголосно затвердив кандидатуру дипломатки Бріджит Брінк на посаду посла в Україні.

Президент США Джо Байден висунув Брінк наприкінці квітня, і менш ніж за два тижні комітет провів слухання щодо її затвердження. Посада посла США в Україні залишалася вакантною протягом трьох років.

Конгрес розглядає пришвидшення з обранням посла як демонстрацію підтримки президента України Володимира Зеленського поряд із військовою та гуманітарною допомогою Києву майже на 40 мільярдів доларів, яка, як очікується, буде передана наприкінці цього тижня.

Брінк, яка знає російську, вже 25 років на дипломатичній службі, працювала в Узбекистані та Грузії, а також обіймала низку керівних посад у Державному департаменті та Раді національної безпеки Білого дому.

Від 2019 року була призначена послом США у Словаччині.

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