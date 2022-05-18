Висунуту Байденом кандидатуру на пост посла США в Україні схвалено сенатським комітетом з міжнародних відносин

Комітет Сенату США з міжнародних відносин одноголосно затвердив кандидатуру президента Джо Байдена на посаду посла в Україні.

Очікується, що кандидатура дипломатки Бріджит Брінк буде підтримана усім складом Сенату, який у 2019 році одноголосно затвердив її на нинішню посаду посла США у Словаччині.

Байден висунув Брінк наприкінці квітня, і менш ніж за два тижні комітет провів слухання щодо її затвердження. Посада посла США в Україні залишалася вакантною протягом трьох років.

Конгрес розглядає пришвидшення з обранням посла як демонстрацію підтримки президента України Володимира Зеленського поряд із військовою та гуманітарною допомогою Києву майже на 40 мільярдів доларів, яка, як очікується, буде передана наприкінці цього тижня.

Брінк, яка знає російську, вже 25 років на дипломатичній службі, працювала в Узбекистані та Грузії, а також обіймала низку керівних посад у Державному департаменті та Раді національної безпеки Білого дому.