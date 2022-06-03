Британська розвідка про 100 днів вторгнення: російські війська не змогли досягти своїх початкових цілей

Станом на 100 днів з моменту вторгнення Росії в Україну російські війська не змогли досягти своїх початкових цілей, йдеться в огляді Міноборони Британії з посиланням на розвідку країни.
«Російські війська не змогли досягти своїх початкових цілей – захопити Київ та українські центри урядування. Постійний опір українців та неспроможність убезпечити аеродром Гостомель протягом перших 24 годин призвели до відбиття російських наступальних операцій. Після провалу початкового плану через хибні припущення щодо планування та погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, щоб зосередитися на Донбасі. Зараз Росія досягає тактичного успіху на Донбасі. Російські збройні сили створили та зберегли динаміку і наразі, схоже, утримують ініціативу над українським спротивом», – йдеться у зведенні.
Британська сторона констатує: «Росія контролює понад 90% Луганської області «і, найімовірніше, буде повністю контролювати її в найближчі два тижні».
«Росія досягла цих останніх тактичних успіхів із значними витратами ресурсів, а також завдяки зосередженню сили та вогню на одній частині загальної кампанії. Росія не змогла створити маневр чи рух на інших фронтах чи напрямках, усі вони перейшли до оборони. У порівнянні з початковим планом Росії, жодна із стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб Росія досягла будь-якої форми успіху, будуть потрібні постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання, і, ймовірно, знадобиться ще багато часу», – констатує Міноборони Британії з посиланням на розвідку.
Сьогодні минає 100 днів, відколи Росія вторглася в Україну під приводом так званої «денацифікації», назвавши фактичну війну «спецоперацією». Російські війська нищать громадські об'єкти і стріляють з різних видів озброєння по мирних жителях, хоча офіційно Кремль заперечує атаку цивільних.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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