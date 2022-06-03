Британська розвідка про 100 днів вторгнення: російські війська не змогли досягти своїх початкових цілей

Станом на 100 днів з моменту вторгнення Росії в Україну російські війська не змогли досягти своїх початкових цілей, йдеться в огляді Міноборони Британії з посиланням на розвідку країни.

«Російські війська не змогли досягти своїх початкових цілей – захопити Київ та українські центри урядування. Постійний опір українців та неспроможність убезпечити аеродром Гостомель протягом перших 24 годин призвели до відбиття російських наступальних операцій. Після провалу початкового плану через хибні припущення щодо планування та погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, щоб зосередитися на Донбасі. Зараз Росія досягає тактичного успіху на Донбасі. Російські збройні сили створили та зберегли динаміку і наразі, схоже, утримують ініціативу над українським спротивом», – йдеться у зведенні.

Британська сторона констатує: «Росія контролює понад 90% Луганської області «і, найімовірніше, буде повністю контролювати її в найближчі два тижні».

«Росія досягла цих останніх тактичних успіхів із значними витратами ресурсів, а також завдяки зосередженню сили та вогню на одній частині загальної кампанії. Росія не змогла створити маневр чи рух на інших фронтах чи напрямках, усі вони перейшли до оборони. У порівнянні з початковим планом Росії, жодна із стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб Росія досягла будь-якої форми успіху, будуть потрібні постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання, і, ймовірно, знадобиться ще багато часу», – констатує Міноборони Британії з посиланням на розвідку.

Сьогодні минає 100 днів, відколи Росія вторглася в Україну під приводом так званої «денацифікації», назвавши фактичну війну «спецоперацією». Російські війська нищать громадські об'єкти і стріляють з різних видів озброєння по мирних жителях, хоча офіційно Кремль заперечує атаку цивільних.