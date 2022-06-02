Сєвєродонецьк «має всі шанси на швидке звільнення» – голова ОВА

Сєвєродонецьк на Луганщині, більшу частину якого на даний час контролюють російські військові, має шанси на швидке звільнення, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення. Захисники успішно проводять локальні операції, беруть полонених, мають все необхідне, щоб гнати орків з обласного центру», – написав він у телеграмі 2 червня.

Гайдай уточнив, що українські військові напередодні взяли в полон шістьох російських солдатів.

«Наші захисники тримають позиції на одній частині міста, більше того, їм навіть вдається робити певні операції, коли вони відбивають із деяких вулиць противника, інколи виходить брати полонених, от вчора взяли шістьох полонених», – додав він.

Вранці 2 червня Гайдай повідомляв, що російські війська продовжують вести штурмові дії у Сєвєродонецьку, а українські військові стримують «ворога, тому той продовжує знищувати інфраструктуру та промисловість Сєвєродонецька».

«Вчора з ранку вони кілька разів цілили в об'єднання «Азот». Влучили в один із адміністративних корпусів та в склад, де зберігався метанол. У Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні», – розповів Гайдай.

Про штурмові дії на Сєвєродонецькому напрямку повідомляв раніше і Генштаб ЗСУ. Напередодні Луганська ОВА казала, що армія РФ контролює 80% території Сєвєродонецька.

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомляв, що російська армія зосередила сили на заволодінні містом Сєвєродонецьк, на оточенні Лисичанська і виході на адміністративний кордон Луганської області.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 28 травня заявили, що після завершення битви за Сєвєродонецьк, незалежно від того, на чиєму боці буде місто, російський наступ на оперативному та стратегічному рівнях, найімовірніше, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські війська.