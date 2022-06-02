Штурмові дії у Сєвєродонецьку продовжуються – голова Луганської ОВА

Станом на ранок 2 червня російські війська продовжують вести штурмові дії у Сєвєродонецьку на Луганщині.

«У Сєвєродонецьку противник продовжує вести штурмові дії. За підтримки мінометів проводив безуспішний штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка», – повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, українські військові стримують ворога, тому той продовжує знищувати інфраструктуру та промисловість Сєвєродонецька.

«Вчора з ранку вони кілька разів цілили в об'єднання «Азот». Влучили в один із адміністративних корпусів та в склад, де зберігався метанол. У Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні», – розповів Гайдай.

Також він зазначив, що за минулу добу пошкоджено ще 52 будинки на Луганщині.

Про штурмові дії на Сєвєродонецькому напрямку повідомляв сьогодні раніше і Генштаб ЗСУ. Напередодні Луганська ОВА казала, що армія РФ контролює 80% території Сєвєродонецька.