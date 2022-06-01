Попри окупацію 80% Сєвєродонецька, українські війська контратакують – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що, попри окупацію 80% Сєвєродонецька, українські війська контратакують, тривають вуличні бої.



«Більша частина міста під окупацією армії РФ, але сказати, що місто повністю під окупацією не можна, бо залишаються ще території (лінії оборони), які контролюють наші війська. Навіть сьогодні наші хлопці здійснювали такі пробні контратаки, навіть на деяких вулицях відсунули трохи росіян на їхній бік. Захопили шестеро полонених – зараз подивимося, що вони розкажуть», – сказав він у відео, яке оприлюднив в своєму телеграмі.

«Сєвєродонецьк не впав, наші захисники захищають, а окупанти не спокійно ще себе почувають в місті», – додав він.

За його даними, окуповано близько 80% обласного центру.

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що російська армія зосередила сили на заволодінні містом Сєвєродонецьк, на оточенні Лисичанська і виході на адміністративний кордон Луганської області.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 28 травня заявили, що після завершення битви за Сєвєродонецьк, незалежно від того, на чиєму боці буде місто, російський наступ на оперативному та стратегічному рівнях, найімовірніше, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські війська.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: