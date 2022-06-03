США про 100 днів війни: «Якщо Україна припинить воювати – її не буде, якщо Росія – не буде війни»

Минуло 100 днів від моменту початку широкомасштабного вторгнення Росії (по всій довжині кордону, з моря і з території Білорусі) в Україну. Обстрілами та бомбардуваннями Росія повністю знищила або критично пошкодила кілька українських міст. Найбільше з них – Маріуполь. Як відреагували на цю символічну трагічну дату в ООН, США, Євросоюзі, Україні та самій Росії?

Війна Росії в Україні є порушенням територіальної цілісності країни та Статуту ООН, «війна має зупинитись зараз», – заявив антикризовий координатор ООН з питань України Амін Авад, коментуючи ситуацію до 100 днів від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними ООН:

14 мільйонів українців були змушені полишити свої оселі,

більше 3 мільйонів дітей призупинили освіту,

сотні тисяч людей не мають води та електроенергії,

15,7 млн людей потребують гуманітарної підтримки.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.

Серед підтверджених фактів загиблі – 268 дітей

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, «оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження».

У Всесвітній організації ООН з охорони здоров'я, закликали розслідувати напади на медичні установи в Україні.

За даними ВООЗ, за 100 днів війни достовірно відомо про більш ніж 260 нападів на систему охорони здоров'я.

«Ми закликаємо Російську Федерацію припинити цю війну просто зараз», – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Він додав, що ВООЗ робить все можливе, щоб підтримати українське Міністерство охорони здоров'я в доставці життєво необхідних медичних поставок та обладнання.

«Однак єдині ліки, яких Україна потребує найбільше, ВООЗ не може надати –​ це мир», –​ наголосив Гебреєсус

США

Коментуючи хід війни, яка вже 100 днів палає у Європі, у Державному департаменті США вкотре наголосили, що винуватцем війни є Росія, повідомляє «Голос Америки».

«Якщо Україна припинить воювати сьогодні, завтра не буде суверенної незалежної країни України. Якщо Росія припинить воювати сьогодні –​ не буде війни», –​ наголосив речник Держдепу США Нед Прайс.

100 днів війни показали, що сподівання Кремля на швидке захоплення України не справдились, сказав Прайс.

Росія коїть надзвичайне насильство

«Наші українські партнери виграли битву за Київ, вони змусили Росію звузити свої воєнні цілі. Битва зараз точиться на півдні та сході. Зараз на Донбасі Російська Федерація коїть надзвичайне насильство проти народу України, його армії та цивільних».

Велика Британія

Росії не вдалося втілити свій початковий план і захопити українці центри командування, заявили в міністерстві оборони Великої Британії 3 червня.

«Якщо порівнювати з початковим планом Росії, жодної із стратегічних цілей досягнуто не було, – йдеться в дописі британського відомства, – щоб досягнути успіху в будь-якій формі, потрібні будуть надзвичайні інвестиції людських ресурсів та обладнання і, ймовірно, багато часу».

«Постійний опір українців та неспроможність убезпечити аеродром Гостомель протягом перших 24 годин призвели до відбиття російських наступальних операцій. Після провалу початкового плану через хибні припущення щодо планування та погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, щоб зосередитися на Донбасі. Зараз Росія досягає тактичного успіху на Донбасі. Російські збройні сили створили та зберегли динаміку і наразі, схоже, утримують ініціативу над українським спротивом»

Провал початкового плану змусив Росію переорієнтуватись на Донбас, де вона досягає тактичних успіхів, вказали у міноборони Великої Британії.

Євросоюз

Хоробрість українців викликає повагу та захват, наголосила у заяві до 100 днів війни президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

«ЄС підтримує Україну», – запевнила вона.

Україна – це Європа, йдеться в дописі уряду Литви в 100-тий день повномасштабної війни Росії проти України.

«Захищаючи свою країну, українці також захищають своє законне рішення бути частиною європейської сім'ї»,– твітують литовські урядовці.

Речник Кремля Песков заявив, що «певних результатів» було досягнуто в ході війни, зокрема на Донбасі. А заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що відмова України домовлятися з Росією веде до зменшення шансів на дипломатичне врегулювання конфлікту і загрожує Україні втратою суверенітету.

На сотий день широкомасштабної війни Росії проти України український президент Зеленський записав звернення із центру Києва.

«Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами», – сказав Зеленський.