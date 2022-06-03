На Київщині знайшли вже понад 1300 вбитих цивільних – Нєбитов

На деокупованих частинах Київської області знайшли 1 314 тіл вбитих цивільних громадян, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«На жаль, продовжуємо знаходити страшні знахідки – наших співгромадян, які були закатовані або застрелені, вбиті армією Російської Федерації. Буквально вчора дістали тіло чоловіка 1982 року народження поблизу Бородянки», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

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За словами Нєбитова, вбитий – місцевий житель, якого застрелили російські військові, коли він намагався дістати харчі з автомобіля.

«На сьогоднішній день вже маємо 1 314 тіл загиблих цивільних, які не мали стосунку до військових формувань, до сил територіальної оборони. Більшість з них, як кажуть висновки експертів, були вбиті саме зі стрілецької зброї», – додав голова обласної поліції.

Нєбитов уточнив, що наразі на Київщині працюють понад 300 слідчо-оперативних груп, які розслідують злочини російських військових.

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Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини в Україні, зокрема через дії російських військ на Київщині під час окупації.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.