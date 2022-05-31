Прокурор Міжнародного кримінального суду анонсував відкриття офісу в Києві

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відкриє офіс у Києві – про це він заявив на брифінгу 31 травня, передають міжнародні медіа.

За його словами, Міжнародний кримінальний суд «працює над відкриттям офісу в Києві», хоча він не уточнив, коли саме конкретно може статися. Також в Україні працюють 42 слідчих, криміналістів та персоналу підтримки з МКС, цитує Reuters.

За словами генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, понад 600 підозрюваних у воєнних злочинах вже ідентифіковані, щодо близько 80 з них ведуться розслідування.

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Загалом Офіс генерального прокурора, за її даними, зафіксував наразі близько 15 тисяч фактів воєнних злочинів.

2 березня Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду оголосив про початок розслідування щодо скоєння на території України воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Попри численні свідчення, Росія не визнає відповідальність своїх військових у воєнних злочинах.