Двох російських військових засудили до понад 11 років колонії за обстріли Харківщини

Котелевський районний суд Полтавській області засудив двох полонених російських військовослужбовців до 11 років 6 місяців позбавлення волі. Їх визнали винними в обстрілі цивільних об’єктів у Харківській області у перший день російського вторгнення в Україну 24 лютого.

Прокуратура вимагала для військових-контрактників Олександра Бобикіна та Олександра Іванова 12 років позбавлення волі. Це максимальний термін за статтею про порушення законів та звичаїв війни, за якою їх судили. Обидва росіянини визнали провину.

Суд зарахував досудове тримання під вартою обох обвинувачених із 6 квітня у термін відбування покарання.

На вирок ще може бути подана апеляція.

За даними слідства, 24 лютого Бобікін та Іванов брали участь у двох обстрілах Харківської області: із селища Малинівка Бєлгородської області Росії та з території України. Прокуратура вважає, що внаслідок їхніх дій було зруйновано житлові будинки у селищі Козача Лопань та ветеринарний ліцей у селищі Ветеринарне.

«Я повністю винен у злочинах, у яких мене звинувачують. Ми обстріляли Україну з Росії», – сказав Бобикін, водій-зарядник бойової машини «Град». Навідник «Граду» Іванов заявив, що кається, і попросив не призначати йому максимальний термін.

Адвокат обвинувачених також просив суд про поблажливість, стверджуючи, що солдати виконували наказ та покаялися.

За повідомленням прокуратури, особи командирів, які віддавали ці накази, наразі встановлюються.

Суд вирішив, що військові мали можливість не виконувати наказ. Бобикін та Іванов казали на суді, що не розуміли, куди стріляють. Про те, що снаряди потрапили на територію Харківської області, вони, за їхніми словами, дізналися лише під час слідства. При цьому, за словами Іванова, частина його товаришів по службі відмовилася виконувати наказ.

Це вже друга справа щодо російських військових на війні в Україні, за якою винесено вирок. 23 травня було засуджено 21-річного російського сержанта Вадима Шишимаріна до довічного ув’язнення за вбивство мирного жителя Сумської області. Шишимарін повністю визнав свою провину.