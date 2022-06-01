Україна точно навчить Росію невідворотності покарання – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що Україна точно навчить Росію принципу невідворотності покарання.

«Росія проводить і послідовну злочинну політику депортації наших людей. Силою вивозить і дорослих, і дітей. Загалом зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це й сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми родинами. Росія розпорошує всіх цих людей по всій своїй території. Мета цієї злочинної політики – не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну й не могли повернутися», – сказав він у своєму відеозверненні.

«Але маємо знайти відповідь і на цей виклик. А також забезпечити, щоб усі, хто вбивав, катував чи депортував українців, відповів за свої дії. Невідворотність покарання – це той принцип, якого Україна точно навчить Росію. Але передусім маємо навчити її на полі бою тому, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів», – наголосив він.

Європейський союз, США і Велика Британія створили Консультативну групу щодо злочинів, пов’язаних зі звірствами РФ в Україні, для координації зусиль із притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах під час масштабної війни Росії проти України.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини в Україні, зокрема через дії російських військ на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.