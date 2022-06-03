ЗСУ відтіснили російські війська від двох селищ під Сєвєродонецьком – Міноборони

Збройні сили України відтіснили російські війська від двох селищ біля Сєвєродонецька, повідомив речник Міністерство оборони Олег Мотузяник. Про це він розповів у зведенні щодо ситуації на ранок 3 червня.



«Ворог зосередився на спробах оточення наших військ у районах Сєвєродонецька та Лисичанська. На Сєвєродонецькому напрямку українські війська звели нанівець спроби російських окупантів захопити селища Метьолкіне та Білогорівка. Ворог зазнав втрат і відійшов. Станом на ранок за підтримки авіації противник веде штурмові дії в житлових кварталах центральної частини Сєвєродонецька, при цьому також несе втрати. Наразі активні бої тривають», – розповів він.

За даними Міноборони, російські війська продовжують штурмові дії вздовж всієї лінії зіткнення в Луганській і Донецькій областях. Ситуація залишається складною, але «в цілому перебуває під контролем сил оборони України».



«На донецькому напрямку ЗСУ стримують наступ доволі потужного угруповання російських військ зі складу перших двох армійських корпусів, 8-ї, 58-ї та 5-ї армії, 90-ї танкової дивізії та повітряно-десантних військ збройних сил Росії», – повідомив Мотузяник.

Вранці 2 червня Гайдай повідомляв, що російські війська продовжують вести штурмові дії у Сєвєродонецьку, а українські військові стримують «ворога, тому той продовжує знищувати інфраструктуру та промисловість Сєвєродонецька».

Про штурмові дії на Сєвєродонецькому напрямку повідомляв раніше і Генштаб ЗСУ. Луганська ОВА 1 червня повідомляла, що армія РФ контролює 80% території Сєвєродонецька.

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Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомляв, що російська армія зосередила сили на заволодінні містом Сєвєродонецьк, на оточенні Лисичанська і виході на адміністративний кордон Луганської області.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 28 травня заявили, що після завершення битви за Сєвєродонецьк, незалежно від того, на чиєму боці буде місто, російський наступ на оперативному та стратегічному рівнях, найімовірніше, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські війська.