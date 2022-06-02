Штаб ОС: через обстріли РФ 2 червня у Донецькій і Луганській областях загинули 5 цивільних, 7 – поранені

П’ятеро цивільних жителів загинули, семеро – були поранені 2 червня внаслідок обстрілів із боку російських військ, повідомив пресцентр угруповання Об’єднаних сил.

За повідомленням, загарбники обстріляли близько 30 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях, зруйнували і пошкодили 52 цивільних об’єкти, з них: 42 житлових будинки, два заводи, адмінприміщення й автомобільну техніку кількох державних пожежно-рятувальних частин, ангар.

«Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах», – йдеться в повідомленні.

Українські військові 2 червня відбили п’ять атак російських сил на згаданому напрямку, на двох локаціях ще тривають бої, додали у пресцентрі.

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник 1 червня повідомляв, що російська армія зосередила сили на заволодінні містом Сєвєродонецьк, на оточенні Лисичанська і виході на адміністративний кордон Луганської області.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 28 травня заявили, що після завершення битви за Сєвєродонецьк, незалежно від того, на чиєму боці буде місто, російський наступ на оперативному та стратегічному рівнях, найімовірніше, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські війська.